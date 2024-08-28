Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Friesisch-persische Fusionsküche im "Element"

Kabel Eins
Friesisch-persische Fusionsküche im "Element"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 28.08.2024: Friesisch-persische Fusionsküche im "Element"

44 Min. Ab 12

Zur Wochenmitte geht es aufs Festland nach Neukirchen zu John ins "Element". Sein Restaurant ist an das Emil-Nolde-Museum angeschlossen und bietet den Gästen eine friesisch-persische Fusionsküche. Der gelernte Koch ist recht selbstbewusst und will mit seinem spannenden Konzept den Sieg holen, doch die Erwartungen sind hoch.

