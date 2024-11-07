Saisonale Gerichte und Eigenkreationen im Lokal "Kaiserküche"!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.11.2024: Saisonale Gerichte und Eigenkreationen im Lokal "Kaiserküche"!
44 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
An Tag vier geht es zu Malte in die "Kaiserküche". Direkt in der Nähe vom Bahnhof Oldenburg befindet sich sein modernes Lokal. In seinem Restaurant legt er viel Wert auf eine regionale und saisonale Küche. Gerne bietet er seinen Gästen selbst fermentiertes Gemüse an, was vom Geschmack her auch mal sehr intensiv sein kann. Wird er bei Mike und den Mitstreitern mit seinen Kreationen punkten können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins