"KAGI BAR": Asiatische Fusionsküche begeistert die Gäste Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.02.2024: "KAGI BAR": Asiatische Fusionsküche begeistert die Gäste
44 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12
Auftakt in eine neue Woche in Bremen und Umgebung, los geht es bei Gastgeber Tung P. (42). Der Gastronom will seine Gäste mitten in der Bremer Innenstadt mit einer asiatischen Fusionsküche begeistern. Hier gibt es von Sommerrollen bis hin zu Ramen alles, was das Herz begehrt. Doch kann Tung damit auch den Wochensieg holen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins