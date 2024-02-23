Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 23.02.2024
Folge vom 23.02.2024: Gute Kochkunst im "Bombay Restaurant"

44 Min.
Ab 12

Am letzten Tag in Bremen besuchen die Gastronomen Sri P. (52) in seinem "Bombay Restaurant". Hier bietet er traditionelle indische Gerichte an. Sri ist von seinen Kochkünsten überzeugt und rechnet mit vielen Punkten. Aber kann er mit seinem Konzept auch die Mitstreiter überzeugen?

