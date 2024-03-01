Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 01.03.2024
45 Min. Ab 12

Am Ende der Woche empfängt David seine Gäste im "ALEBRIJES". Der Name stammt von einem mexikanischen Fabelwesen und lässt schon auf exotische Gerichte schließen. Das Besondere an diesem Konzept ist jedoch nicht nur die südamerikanische Küche, sondern der vollkommene Verzicht auf tierische Produkte. Werden die anderen Gastronomen Steaks erwarten und enttäuscht sein oder wird David sie positiv überraschen?

