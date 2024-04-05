Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Essen aus Polen und Georgien im "elf84"

Kabel EinsFolge vom 05.04.2024
Essen aus Polen und Georgien im "elf84"

Essen aus Polen und Georgien im "elf84" Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 05.04.2024: Essen aus Polen und Georgien im "elf84"

45 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12

Am Ende der Woche empfangen Rafael und Beka ihre Gäste im "elf84". Das offen gestaltete Loft ist modern eingerichtet und die Gerichte sind international inspiriert. Einflüsse aus Rafaels und Bekas Heimat Polen und Georgien spielen dabei eine große Rolle. Werden sie ihre Mitstreiter damit auch beeindrucken können?

Alle verfügbaren Folgen