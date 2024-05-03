Balkan- und mediterrane Küche im Restaurant URIGJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.05.2024: Balkan- und mediterrane Küche im Restaurant URIG
44 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Zum großen Wochenfinale lädt Snezana in ihr "Restaurant URIG" nach Kerken ein. Nena will bei der Runde heute nicht nur mit ihrem Restaurant, sondern auch mit ihrer Herzlichkeit punkten. Auf den Teller kommen nicht nur Gerichte aus dem Balkan, sondern auch internationale Speisen. Kann das Gesamtpaket die Erwartungen der anderen Mitstreiter erfüllen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
