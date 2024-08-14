Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das Hotel zur Krone by Daniel bringt das Mittelmeer nach NRW

Kabel EinsFolge vom 14.08.2024
Das Hotel zur Krone by Daniel bringt das Mittelmeer nach NRW

Das Hotel zur Krone by Daniel bringt das Mittelmeer nach NRWJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 14.08.2024: Das Hotel zur Krone by Daniel bringt das Mittelmeer nach NRW

44 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12

In der Wochenmitte geht es zu Daniel Gil in sein "Hotel zur Krone by Daniel" in Nordwalde. Die Hotelgastronomie in dem kleinen Örtchen setzt hauptsächlich auf mediterrane Speisen. Der gelernte Koch Daniel hat selbst seine Wurzeln in Portugal und das kann man auch schnell in seiner Speisekarte entdecken. Mit Gambas und viel Fisch möchte der 37-Jährige die Konkurrenz überzeugen und sich den Siegerteller holen.

Alle verfügbaren Folgen