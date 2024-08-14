Das Hotel zur Krone by Daniel bringt das Mittelmeer nach NRWJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 14.08.2024: Das Hotel zur Krone by Daniel bringt das Mittelmeer nach NRW
44 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12
In der Wochenmitte geht es zu Daniel Gil in sein "Hotel zur Krone by Daniel" in Nordwalde. Die Hotelgastronomie in dem kleinen Örtchen setzt hauptsächlich auf mediterrane Speisen. Der gelernte Koch Daniel hat selbst seine Wurzeln in Portugal und das kann man auch schnell in seiner Speisekarte entdecken. Mit Gambas und viel Fisch möchte der 37-Jährige die Konkurrenz überzeugen und sich den Siegerteller holen.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins