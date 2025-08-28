Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Folge vom 28.08.2025
Folge vom 28.08.2025: Viel Masse, aber auch Klasse? "Schloßallee Haag"

44 Min.
Ab 12

Geschichtskenner aufgepasst! Gastgeber Suleiman öffnet die Tore seiner "Schloßallee Haag" - ein Biergarten mit rustikal-historischem Ambiente und modernem Anspruch in Haag an der Amper. Hier trifft bayerische Bodenständigkeit auf moderne Speisekarte. Gelingt dem charmanten Suleiman der Spagat zwischen Tradition und Innovation?

