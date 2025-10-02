Finale: brasilianisches Fleisch vom Spieß im "Brazil Live Rodizio"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.10.2025: Finale: brasilianisches Fleisch vom Spieß im "Brazil Live Rodizio"
45 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12
Finale in Duisburg im "Brazil Live": Gastgeber Carlos serviert brasilianisches Rodizio - saftiges Fleisch frisch vom Spieß, direkt am Tisch. Dazu ein vielseitiges Vorspeisen- und Dessertbuffet, brasilianischen Charme und viel Leidenschaft. Zündet er zum Schluss das große Geschmackserlebnis? Am Ende der Woche gibt es natürlich auch noch die Punktevergabe unseres Profi-Kochs. Wer holt den Wochensieg?
