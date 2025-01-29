Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 29.01.2025
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.01.2025: Hausgemachte Pasta und exzellente Weine im Lokal "Pastaia Vinoteca"

45 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12

Bülent hat sich ganz der Nudel verschrieben. Der gelernte Restaurantfachmann eröffnete 2023 seine "Pastaia Vinoteca", spezialisiert auf hausgemachte Pasta und exzellente Weine. Kann er mit seinem italienischen Flair die Konkurrenz beeindrucken?

