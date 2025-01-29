Hausgemachte Pasta und exzellente Weine im Lokal "Pastaia Vinoteca"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.01.2025: Hausgemachte Pasta und exzellente Weine im Lokal "Pastaia Vinoteca"
45 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Bülent hat sich ganz der Nudel verschrieben. Der gelernte Restaurantfachmann eröffnete 2023 seine "Pastaia Vinoteca", spezialisiert auf hausgemachte Pasta und exzellente Weine. Kann er mit seinem italienischen Flair die Konkurrenz beeindrucken?
