Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Pegasos", Oberhausen
44 Min.Ab 12
Heute steht Georgios Drakos (40) für sein Restaurant in den Startlöchern, um Mike Süsser und die anderen vier Gastronomen der Woche herauszufordern. Der Gastgeber kommt aus einer Gastronomie-Familie und hat schon als kleines Kind mit seinen Eltern am Herd gestanden. Im "Pegasos" in Oberhausen gibt es griechisches Essen auf "modern" getrimmt. Eine komplett neue Inneneinrichtung soll ihn diesmal zum Gewinner machen.
