Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.11.2019: "Neubornstuben", Wörrstadt
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt"- Woche in und um Mainz startet heute in den "Neubornstuben" im rheinhessischen Wörrstadt. Das Lokal steht für eine ehrliche, hochwertige Küche zu fairen Preisen. Die Geschäftsführerin Laura Sandmeier (24) serviert ihren Gästen gutbürgerliche Gerichte und achtet dabei auf regionale und saisonale Zutaten. Ob ihr das einen gelungenen Wochenstart beschert, wird sich zeigen. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
