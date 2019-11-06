Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.11.2019: "Lignantes", Bielefeld
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Am vorletzten Tag verschlägt es die Gastronomen nach Löhne. Gastgeber Marco Lignante (44) ist gelernter Koch und Küchenmeister. Er steht seit Ende der Achtziger Jahre in der Küche und weiß genau, worauf es in einer guten Küche ankommt. Seine bodenständige Karte mit mediterranen Gerichten und Speisen der Crossover Küche erfreut sich bei den Bewohnern von Löhne. Wird es ihm mit seinem Fachwissen gelingen, die anderen zu überzeugen? Wie hat es Mike Süsser im Lignantes gefallen? Rechte: kabel eins
