Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"KochWerk", Ostwestfalen-Lippe
44 Min.Ab 12
An Tag zwei in Ostwestfalen-Lippe geht's ins "KochWerk". In dieser ungewöhnlichen Location will Gastgeber Peter Hagemann (39) mit seinem mediterranen Küchenangebot überzeugen. Passend zur Location - das Restaurant befindet sich inmitten einer Therme - will das Lokal vor allem mit einer gesunden und frischen Speisenzubereitung punkten. Ob Mike Süsser und die anderen Mitstreiter bei diesem Konzept ins Schwitzen kommen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
