"Bistrot en Passant", Hulst / NiederlandeJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Bistrot en Passant", Hulst / Niederlande
44 Min.Ab 12
Wer in Hulst ins "Bistrot en Passant" eintritt, denkt vielleicht in einem Antiquitätengeschäft gelandet zu sein - kaum ein Fleckchen ohne Deko! Carl de Wolfs (55) Gäste sollen sich jedoch nicht schon an der Deko sattsehen, sondern auch auf das Essen freuen. Dazu schlägt der lebensfrohe Holländer eine internationale und regionale Richtung mit französischem Einfluss ein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins