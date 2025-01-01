Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 12

Die Eröffnung der Ruhrgebiets-Woche beginnt mit dem Rodizio-Spezialitäten-Restaurant "Brasil Live" in Duisburg. José Carlos Barreiras da Ponte (46) ist der Inhaber und Geschäftsführer und präsentiert mit brasilianischer Leidenschaft seinen Laden und seine bildschönen Samba-Tänzerinnen. Zur Herrenrunde gesellt sich auch Mike Süsser, der trotz der Tanzeinlagen ebenfalls einen kühlen Kopf bewahren muss.

