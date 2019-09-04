Keine Speisekarte und viel Wein im "Terra di Vino"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.09.2019: Keine Speisekarte und viel Wein im "Terra di Vino"
44 Min.Folge vom 04.09.2019Ab 6
Heute führt die kulinarische Reise in das schöne Cloppenburg. Im "Terra di Vino" möchte Sebastian Zantopp, Küchenmeister und Frohnatur, seinen Konkurrenten zeigen, dass man in Cloppenburg hervorragend italienisch speisen kann. Sebastian ist ein sehr kreativer Koch, 08/15 Speisen kommen bei ihm nicht auf den Teller. Mit Herzblut und eigenen Menüvorschlägen möchte Sebastian unseren Profi Mike Süsser und seine Mitstreiter vollends von sich und dem "Terra di Vino" überzeugen.
