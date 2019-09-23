Bieranstich im "Flugwerk Feldkirchen"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.09.2019: Bieranstich im "Flugwerk Feldkirchen"
44 Min.Folge vom 23.09.2019Ab 6
Auftakt zum großen Biergarten-Spezial in Bayern. Los geht's bei Michael Sechehaye und seinem Team im "Flugwerk" in Feldkirchen. Neben dem pittoresken Biergarten hat das "Flugwerk" auch passenderweise direkt ein Brauhaus vor Ort. Mit dieser pfiffigen Kombination aus Speis und Trank sollte der Wochensieg doch spielend "eingeflogen" werden? Oder gibt es doch eine Bruchlandung? Unser Profi Mike Süsser und die Mitstreiter sind voller Tatendrang.
