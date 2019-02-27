Viel essen, Wodka und Sympathie stehen im "Beluga" ganz weit vorn!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 27.02.2019: Viel essen, Wodka und Sympathie stehen im "Beluga" ganz weit vorn!
44 Min.Folge vom 27.02.2019Ab 6
Zur Wochenmitte trifft Mike Süsser auf die sympathische Gastgeberin Istam "Oksana" Baraeva (44) im Restaurant Beluga. Während sie sich um das Wohl der Gäste kümmert, kredenzt Ehemann Slava in der Küche die Speisen für die Gäste. Seit über 20 Jahren verwöhnen sie ihre Gäste mit russischen Spezialitäten und internationalen Gerichten. Getreu dem Motto "Leben, Lachen und Feiern" können Besucher in einem eleganten Ambiente bei "Dinner & Dance" eine Auszeit nehmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins