Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Hüftgold", Riegelsberg
44 Min.Ab 6
Zum Endspurt geht's für die Saarland-Runde ins "Hüftgold". Hier erwartet die Gäste internationale Crossover-Küche mit tollen Burgern und einer ganz besonderen Garantie. Ist das Essen 15 Minuten nach Bestellung nicht am Tisch, gibt's das Geld zurück. Kann Julian, Koch und Inhaber vom "Hüftgold", dieses Versprechen halten, wenn ihm die Konkurrenz im Nacken sitzt?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins