"Mahlzeit am Meer", CuxhavenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.08.2020: "Mahlzeit am Meer", Cuxhaven
44 Min.Folge vom 31.08.2020Ab 6
"Mein Lokal, Dein Lokal" ist heute zu Gast in Cuxhaven. Das Restaurant "Mahlzeit am Meer" ist die erste Station für Profikoch Mike Süsser. Gastgeber Jan Schmarje empfängt seine Mitstreiter in seinem modernen Gasthaus am Meer. Jan und sein Team möchten mit toller Gastlichkeit und frisch gekochten Gerichten punkten. Kann sein Konzept die Kollegen überzeugen und ihm den Siegerteller einbringen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins