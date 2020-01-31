"Brechts Steakhaus" - Fleisch Eldorado mit bunter TellerspracheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.01.2020: "Brechts Steakhaus" - Fleisch Eldorado mit bunter Tellersprache
44 Min.Folge vom 31.01.2020Ab 6
Nur wenige Meter von Bertolt Brechts alter Wirkungsstätte, dem Berliner Ensemble, findet heute das Finale beim sympathischen Gastgeber und Koch Christoph statt. Im "Brechts Steakhaus" dreht sich alles um spitzenmäßiges Gourmetfleisch. Christoph legt besonderen Wert auf diverse Fleischreifungsverfahren und will sich damit den Wochensieg sichern.
