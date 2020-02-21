Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Überwältigendes Surf and Turf in der bescheidenen "Speisekammer"

Kabel EinsFolge vom 21.02.2020
Überwältigendes Surf and Turf in der bescheidenen "Speisekammer"

Überwältigendes Surf and Turf in der bescheidenen "Speisekammer"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 21.02.2020: Überwältigendes Surf and Turf in der bescheidenen "Speisekammer"

44 Min.Folge vom 21.02.2020Ab 6

Zum großen Finale kommt Profi Mike Süsser in die "Speisekammer" von Chemnitz. Gastgeber und Vollblutgastronom Tobias will mit seinem kreativen Restaurant den letzten Tag der Woche unvergesslich machen. Doch werden die erfahrenen Kollegen seine Weltküche mit gehobenem Anspruch wirklich würdigen? Auf ins große Finale im Erzgebirge.

Alle verfügbaren Folgen