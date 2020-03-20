Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 20.03.2020: Schokoshake und Spareribs: Amerika pur im "Rudy's"

44 Min. Ab 6

Wochenfinale! Die Gastronomen sind heute bei unseren Nachbarn in den Niederlanden zu Gast. Inhaber Ruud lädt die Mitstreiter in sein amerikanisch angehauchtes Diner "RUDY'S" nach Landgraaf ein. Für ihn ging mit der Eröffnung des eigenen Lokals ein Traum in Erfüllung. Werden die Gäste auf Wolke 7 schweben? Dass unsere Nachbarn weit mehr als nur frittieren können, will Ruud seinen Gästen heute beweisen.

