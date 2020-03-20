Schokoshake und Spareribs: Amerika pur im "Rudy's"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.03.2020: Schokoshake und Spareribs: Amerika pur im "Rudy's"
44 Min.Folge vom 20.03.2020Ab 6
Wochenfinale! Die Gastronomen sind heute bei unseren Nachbarn in den Niederlanden zu Gast. Inhaber Ruud lädt die Mitstreiter in sein amerikanisch angehauchtes Diner "RUDY'S" nach Landgraaf ein. Für ihn ging mit der Eröffnung des eigenen Lokals ein Traum in Erfüllung. Werden die Gäste auf Wolke 7 schweben? Dass unsere Nachbarn weit mehr als nur frittieren können, will Ruud seinen Gästen heute beweisen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins