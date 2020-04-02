Karibische Atmosphäre im Lokal "Mogli"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.04.2020: Karibische Atmosphäre im Lokal "Mogli"
44 Min.Folge vom 02.04.2020Ab 6
Urlaubsflair mitten in Hannover? Kein Problem! Heute lädt Kaveh Sabbar Mike Süsser und seine Konkurrenten ein, sein Restaurant zu besuchen. Beim kreativen Kopf Kaveh erwartet seine Mitstreiter nicht nur mediterrane Fusion Kitchen, sondern auch ein absolut moderner Laden im Boho Stil - mit Einflüssen aus Bali und der Karibik, der zum Träumen einlädt. Urlaubsflair und auserlesene Produkte sollen den goldenen Teller für Kaveh und sein Lokal einbringen.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
