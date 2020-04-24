Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Bayrische Tradition trifft Fine Dining im Lokal "Goldener Stern"

Kabel EinsFolge vom 24.04.2020
Bayrische Tradition trifft Fine Dining im Lokal "Goldener Stern"

Bayrische Tradition trifft Fine Dining im Lokal "Goldener Stern"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 24.04.2020: Bayrische Tradition trifft Fine Dining im Lokal "Goldener Stern"

45 Min.Folge vom 24.04.2020Ab 6

Das große Finale steigt im schmucken Restaurant "Goldener Stern" - dem einzigen Lokal, das nicht direkt in Augsburg liegt. Das bayrische Wirtshaus in Rohrbach wird in dritter Generation von Inhaber Stefan geführt. Die Messlatte liegt also hoch. Können Ambiente und die Kulinarik vom jungen Koch Markus auf ganzer Linie überzeugen? Reicht es für den Wochensieg?

Alle verfügbaren Folgen