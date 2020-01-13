Marcello legt im "erasmus" viel Wert auf gute und regionale ProdukteJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.01.2020: Marcello legt im "erasmus" viel Wert auf gute und regionale Produkte
44 Min.Folge vom 13.01.2020Ab 6
Das "erasmus" von Marcello und seiner Frau Andrea ist Bio-zertifiziert und legt viel Wert auf frische, hochwertige Produkte. Neben einem ganzen, regional geschossenen Wildschwein ist Marcellos Küche zum Beispiel auch mit selbstgemachtem Honig ausgestattet.
