Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Im Lokal "Klassenzimmer" wird um gute Zensuren gekämpft

Kabel EinsFolge vom 06.05.2020
Im Lokal "Klassenzimmer" wird um gute Zensuren gekämpft

Im Lokal "Klassenzimmer" wird um gute Zensuren gekämpftJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 06.05.2020: Im Lokal "Klassenzimmer" wird um gute Zensuren gekämpft

44 Min.Folge vom 06.05.2020Ab 6

Etwas außerhalb von Hamburg gelegen, geht es zu Björn Stieper (39) ins "Klassenzimmer". In der ehemaligen Schule wartet auf die Wettbewerber spannende, kreative Küche mit modernen Einflüssen. Der charismatische Koch und Küchenmeister steht voll hinter seinem Konzept und gibt alles, um den Wochensieg nach Hause zu holen.

Alle verfügbaren Folgen