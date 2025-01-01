Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"ETuS", Duisburg
44 Min.Ab 6
Direkt an der Sechs-Seen-Platte in Duisburg lädt Frank Rasch (57) in sein Lokal "ETuS". Hier soll es die volle Portion Ruhrpott richten. Sowohl auf dem Teller in Form von Mantaplatte und Currywurst, als auch vom charmanten Gastgeber Frank. Kann das Duisburger "Original" Profi Mike Süsser und die Kontrahenten vollends überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins