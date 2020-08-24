Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 24.08.2020
44 Min.Ab 6

"Mein Lokal, Dein Lokal" ist diesmal zu Gast im schönen Spessart. Das Lokal "Michel & Friends Hotel Franziskushöhe" ist die erste Anlaufstelle für Profi Christian Lohse. Im beschaulichen Lohr am Main empfängt Gastgeber Dirk Fischer (56) seine Mitstreiter. Hier steht gehobene Küche mit exotischen Ausreißern auf dem Programm. Der Kampf um den goldenen Teller beginnt. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

