Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.08.2020: "Gutsschänke Hühnerhof", Gründau
44 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 6
Weiter geht es in der "Gutsschänke Hühnerhof". Hier begrüßt der ehemalige Handballprofi und Küchenmeister Stefan Schwedt (58) seine vier Mitstreiter und Christian Lohse in seinem urigen Lokal. Mit bodenständiger Küche - und laut ihm dem "mit Abstand besten Hähnchen" - wird hier um den "Goldenen Teller" gekämpft. Kann Stefan auf ganzer Linie überzeugen? Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins