Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Paula's Wirtshaus", Hamburg

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Wochenmitte in der Hansestadt! Heute ist geballte Frauenpower angesagt, denn es geht zu Sabine "Maya" Roth in "Paula's Wirtshaus". Gepaart mit ihrer sympathischen Hamburger Klappe dreht sich hier alles um das Beste aus der süddeutschen Küche. Vollgas ist angesagt, denn die Mitstreiter werden ganz genau hinschauen!

