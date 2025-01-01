Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Petit Atrium", Neu-Ulm

Kabel Eins
"Petit Atrium", Neu-Ulm

"Petit Atrium", Neu-UlmJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Petit Atrium", Neu-Ulm

44 Min.Ab 6

In Neu-Ulm wartet heute Osman Kavak mit einem wahren Dinnererlebnis auf! Denn im "Petit Atrium" serviert der grundoptimistische Koch und Küchenchef nicht nur perfekt angerichtete Crossover-Gerichte, sondern der "Petit Chef" - eine projizierte Tischanimation - überrascht den Gast vorab als mediales Highlight des Lokals. Ob das Spektakel und die Küche tatsächlich begeistern können?

