Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.01.2022: "Zum grünen Baum", Oelsnitz/Vogtland
44 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 6
Kulinarischer Auftakt im Vogtland! In Oelsnitz betreibt der singende Gastwirt Silvio sein deutsches Lokal. Hier werden nicht nur Kulinarik und Musik vereint, auch die Digitalisierung spielt eine große Rolle. Mike Süsser und die vier Kollegen erwartet eine besondere Überraschung!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
