Folge vom 02.03.2023: Bayrisch-österreichische Küche im "Jasper's", Berlin
Folge vom 02.03.2023
Das Restaurant "Jasper's" wird von Marius und seinem Bruder geführt. Das Konzept der beiden Münchener sind Speisen aus ihrer Heimat und Österreich. Berlin ist schließlich international, da sollte die bayrisch-österreichische Küche gut ankommen, oder? Heute gilt es für das Team im "Jasper's", seine Skills unter Beweis zu stellen.
