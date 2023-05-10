Orientalische Aromen bei Chef SinanJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.05.2023: Orientalische Aromen bei Chef Sinan
44 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12
Im "Chef Sinan" ist der Name Programm - denn hier kommt keiner an Gastgeber Sinan vorbei. Ob an der Wand, auf dem Besteck oder Glas, überall prangt das Konterfei des Inhabers. Bedeutet so viel Selbstbewusstsein auch eine orientalische Spitzenküche oder ist am Ende doch nur alles Schall und Rauch?
