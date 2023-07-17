Das "Nirad'or" ist geschmacklich genauso bunt wie optischJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.07.2023: Das "Nirad'or" ist geschmacklich genauso bunt wie optisch
44 Min.Folge vom 17.07.2023Ab 12
Jubiläum bei "Mein Lokal, Dein Lokal"! Die 1.500te Folge - das muss gebührend gefeiert werden. Dementsprechend sind wir ab heute auf der Lieblingsinsel der Deutschen: Mallorca. Genauer gesagt starten wir in Paguera bei Nicole. Die gelernte Köchin leitet das kleine Restaurant "Nirad'or". Paguera ist einer der beliebtesten Touristenorte der Insel, daher findet man oft Schnitzel und Currywurst auf den Karten. Doch Nicole will mehr und das kann sie heute zeigen.
