Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.08.2023: Luxemburgische Küche mit italienischen Einflüssen im "Brasserie Um Eck"
44 Min.Folge vom 02.08.2023Ab 12
Am Mittwoch begrüßt Ben seine Gäste in seiner "Brasserie Um Eck". Der junge Gastronom bietet eine bodenständige Küche mit Luxemburger Klassikern an, aber können auch Klassiker mit Pferdefleisch die Gäste überzeugen? Wie wird die Kritik der Mitstreiter ausfallen?
