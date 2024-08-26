Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.08.2024: Freigeist im "Saimons"
44 Min.Folge vom 26.08.2024Ab 12
Die Nordseeküstenwoche startet bei Simon auf der Insel Föhr. Im malerischen Örtchen Nieblum leitet er zusammen mit seiner Frau das kleine Restaurant "Saimons". Simon will sich nicht in eine Schublade stecken lassen. Er kocht, worauf er Lust hat und jede Woche etwas anderes. Seine Spezialität ist passend zur Nordsee: Der Fisch. Und davon hat er hier einige im Angebot. Mal sehen, wie es Mike und den anderen Gastronomen gefällt.
