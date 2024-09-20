Modernes Crossover Konzept im Lokal "Ingo's Speiselokal"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.09.2024: Modernes Crossover Konzept im Lokal "Ingo's Speiselokal"
44 Min.Folge vom 20.09.2024Ab 12
Am letzten Tag geht es an die Küste nach Barth in "Ingo's Speiselokal". Restaurantinhaber Ingo ist ein Vollblut-Gastronom. Er will Mike Süsser und seinen vier Kontrahenten die Küche der Region in seiner neuen, modernen Interpretation näherbringen. Das kann für ihn zur Herausforderung werden, denn bekanntlich ist nicht jeder offen für neue Geschmäcker. Ein spannendes Wochenfinale steht an.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins