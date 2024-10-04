Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Liebe und Leidenschaft im Lokal "Casa Mosa"

Kabel EinsFolge vom 04.10.2024
Liebe und Leidenschaft im Lokal "Casa Mosa"

Liebe und Leidenschaft im Lokal "Casa Mosa"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 04.10.2024: Liebe und Leidenschaft im Lokal "Casa Mosa"

44 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12

Zum großen Wochenfinale laden Fabiana und Rocco in ihr Lokal "Casa Mosa" ein. Das italienische Ehepaar zeigt authentische Gerichte aus seiner Heimat, zubereitet von Chefkoch Andrea. Können sie ihre Gäste mit den köstlichen Aromen Italiens verführen und sich den Wochensieg holen?

Alle verfügbaren Folgen