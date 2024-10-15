Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Spanische Tapas im Lokal "LOLAS TAPAS & VINO"

Kabel EinsFolge vom 15.10.2024
Spanische Tapas im Lokal "LOLAS TAPAS & VINO"

Spanische Tapas im Lokal "LOLAS TAPAS & VINO"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 15.10.2024: Spanische Tapas im Lokal "LOLAS TAPAS & VINO"

44 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Am Dienstag lädt Eros nach Kassel in sein Lokal "LOLAS TAPAS & VINO" ein. Mit einem modernen Konzept verbindet er spanische Tapas mit der mediterranen Küche in der Stadtmitte von Kassel. Werden die Gastronomen seine Gerichte verstehen oder wird Eros in der Runde untergehen?

Alle verfügbaren Folgen