"Zum Goldenen Lauch" - Lauch, Lauch und nochmal Lauch!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.10.2024: "Zum Goldenen Lauch" - Lauch, Lauch und nochmal Lauch!
44 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12
Mitte der Woche öffnet Sven die Türen seines Lokals "Zum Goldenen Lauch". In Kassel bietet der Koch deutsche Küche mit modernen Ideen an. Außerdem findet man in fast jedem seiner Gerichte Lauch wieder. Kennen sich alle Gastronomen genug mit der deutschen Küche aus oder wird es am Ende Diskussionen um den Lauch geben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins