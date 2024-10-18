Deutsche und österreichische Gerichte im "Hotel Hasenjäger"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.10.2024: Deutsche und österreichische Gerichte im "Hotel Hasenjäger"
44 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Am letzten Tag verschlägt es die Gastronomen nach Einbeck, wo sie Radwan und seinem "Hotel Hasenjäger" einen Besuch abstatten. Hier bietet er deutsche und österreichische Gerichte an. Radwan selbst ist von seinem Konzept überzeugt, aber kann er damit auch seine Mitstreiter begeistern?
