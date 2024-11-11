Frische vegane Küche im "VIRTSHAUS Ulm"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.11.2024: Frische vegane Küche im "VIRTSHAUS Ulm"
Eine neue Woche beginnt in Ulm und Umgebung. Heute geht es zu Lukas genannt "Lu". Er lädt seine Kollegen in sein Virtshaus in Ulm ein. Kredenzt wird hier frische vegane Küche, dafür steht das "V" in dem Namen. Das Konzept verspricht bodenständige Hausmannskost und schwäbische Gerichte, modern interpretiert. Kann er damit seine Kollegen überzeugen?
