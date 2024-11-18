Levantinisch-jüdische Küche im "Shemesh Restaurant & Bar und Eventlocation"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.11.2024: Levantinisch-jüdische Küche im "Shemesh Restaurant & Bar und Eventlocation"
44 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Eine neue Woche beginnt in Düsseldorf: Viatcheslav "Slava" lädt seine Gäste ein, seine Küche zu entdecken. Der Chefkoch steht persönlich am Herd und serviert eine Auswahl an levantinisch-jüdischen und osteuropäisch-jüdischen Spezialitäten. Kann Slava seine Mitstreiter mit seinen kulinarischen Fähigkeiten überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins