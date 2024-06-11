Deftiges am laufenden Band: Die Fabrik in PaderbornJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 11.06.2024: Deftiges am laufenden Band: Die Fabrik in Paderborn
44 Min.Folge vom 11.06.2024Ab 12
An Tag zwei begrüßt Max die Gäste in seinem Lokal "Die Fabrik". Hier ist der Name Programm, denn dank stimmiger Details findet der Gast ein modern-industrielles Flair vor. Unterstützt wird Gastgeber Max von seinem Vater und seiner Mutter. Das Familiengespann setzt dabei auf ein typisches BBQ- und Burger-Angebot, wie man es aus den USA kennt. Kann er mit diesem Konzept auch seine Gäste aus Paderborn und Umgebung überzeugen?
