Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Klassiker neu interpretiertim "Landhaus Bredenbek"

Kabel EinsFolge vom 19.07.2024
Klassiker neu interpretiertim "Landhaus Bredenbek"

Klassiker neu interpretiertim "Landhaus Bredenbek"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 19.07.2024: Klassiker neu interpretiertim "Landhaus Bredenbek"

44 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12

Am Finaltag geht es zum Inhaber und Koch Enrico. Enrico, genannt Rico, war in seinem früheren Leben Footballspieler in der höchsten deutschen Spielklasse. In seinem Lokal bietet der gelernte Koch nun moderne und regionale Landhausküche an. Rico hat sehr hohe Ansprüche an sich und seine Küche, doch auch die Mitstreiter haben Erwartungen. Kann Rico diese erfüllen?

Alle verfügbaren Folgen