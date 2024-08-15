Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 15.08.2024
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 15.08.2024: Die Villa Medici in Münster ist ein "etwas besserer Italiener"!

44 Min.
Ab 12

Am vierten Tag trifft sich die Gastronomenrunde wieder in Münster. Hier betreibt Martino sein italienisches Restaurant "Villa Medici". Der gelernte Koch startet mit einer selbstbewussten Ansage ins Rennen um den Siegerteller. Martino verfügt über viel Erfahrung in der gehobenen Küche, aber es gilt, die kritischen Gastronomen zu überzeugen. Wird er die Mitstreiter für sein Lokal gewinnen?

